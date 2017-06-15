Сенат США окончательно утвердил новые санкции против России - СМИ

Сенат США (верхняя палата Конгресса) окончательно утвердил новые санкции против Российской Федерации в пакете с санкциями против Ирана. Как сообщает американское издание The Washington Examiner, Сенат в четверг, 15 июня, ввел новые санкции против России за ее вмешательство в прошлогодние президентские выборы путем кибератак на серверы Демократической партии и базы данных избирателей штатов.

Читайте такжеСтало известно, когда Совет ЕС продлит санкции против РФ за аннексию КрымаСанкции против РФ являются частью закона, который позволяет вводить санкции против Ирана за поддержку регионального терроризма и развитие программы по разработке баллистических ракет. Поправка, которая включает санкции в отношении России, была одобрена без препятствий в среду, 14 июня. Тогда 97 сенаторов проголосовали "за", и лишь двое - "против".

Сегодня Сенат окончательно утвердил весь законопроект с разницей голосов 98-2. Против проголосовали сенаторы Рэнди Пол и Берни Сандерс.

В то же время отмечается, что хотя в Сенате законопроект получил подавляющее большинство голосов, неясно, как за него будут голосовать в Палате представителей (нижняя палата Конгресса) и подпишет его президент США Дональд Трамп. Лидеры Республиканской партии в Палате представителей не подали сигнала, поддержат ли они этот законодательный акт, который к тому же имеет положения, которые будут блокировать возможность президенту США отменять санкции без одобрения Конгресса.

Как сообщал УНИАН, 14 июня Сенат США проголосовал за поправку, которая предусматривала введение новых санкций против России. В частности, сенаторы предлагают дополнить перечень физических лиц, против которых введены санкции, россиянами, которые причастны к коррупции, нарушению прав человека, поставках оружия силам президента Сирии Башара Асада. Новые санкции коснутся юридических лиц в сферах добычи угля, металлургии и транспорта.

В тоже время, законодатели проголосовали подавляющим большинством за то, чтобы санкции не коснулись сотрудничества космического агентства США с РФ – NASA может продолжать использовать ракетные двигатели российского производства

Члены Сената также выступили за наказание лиц, которые могут быть причастными к кибернападений на США.

Новые санкции сенаторы позиционировали как наказание для России за ее действия на международной арене – вероятное вмешательство в американские выборы в 2016 году, аннексию Крыма, поддержку режима сирийского президента Асада. В Сенате также выступают за то, чтобы президент США не мог без одобрения Конгресса смягчать или отменять санкции.