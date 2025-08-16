Пара сыграла свадьбу в 2024 году.

Жена актера-воина Константина Темляка, которого экс-девушка обвинила в домашнем насилии, снова подогрела слухи об их разводе.

Ранее Анастасия Нестеренко уже намекала на разрыв в своем Instagram постом об абьюзе в отношениях. Тогда она писала, что узнавать неприятную правду о человеке, с которым "планировал будущее" - это ужасно и что для нее "исчезла опора".

Но на днях звезда сериала "Крепостная" опубликовала новое фото. На снимке она позирует с собачкой, а на ее пальце нет обручального кольца. Девушка не стала подписывать кадр, а лишь добавила смайлик в виде белого сердечка.

К слову, ранее актриса везде носила обручальное кольцо после свадьбы с Константином Темляком, которую они сыграли летом 2024 года. Однако официально ни она, ни ее избранник пока не комментируют слухи о разрыве.

Что известно о скандале вокруг Константина Темляка

Бывшая девушка звезды сериала "Крепостная" опубликовала пост в Instagram, в котором обвинила его в домашнем насилии. По словам Анастасии, Темляк поднимал на нее руку, таскал за волосы и постоянно контролировал. Позже Константин публично признал свою вину.

Напомним, ранее экс-девушка Темляка рассказала новые подробности их отношений после обвинения в домашнем насилии.

