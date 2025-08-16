Трамп может превозносить и хвастаться своими выдающимися способностями к переговорам, но в войне в Украине он не является главным действующим лицом.

Переговоры американского президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным окончились предсказуемым провалом. Даже знаменитые способности Трампа к заключению сделок не могут положить конец этой войне.

Об этом написал обозреватель The Telegraph Дэниел Депетрис. Он напомнил, что по пути на Аляску глава Белого дома сказал, что был бы не доволен, если бы покинул встречу с Путиным без достижения соглашения о прекращении огня в Украине.

Депетрис отметил, что судя по заявлениям Трампа перед встречей с кремлевским диктатором, он "прекрасно понимал, что в пятницу на Аляске могло произойти все, что угодно".

В итоге, после почти трех часов переговоров, Трамп и Путин заявили о неопределенном прогрессе и назвав свои обсуждения очень продуктивными.

Обозреватель отметил, что Путин в свойственной ему монотонности назвал встречу с президентом США "давно назревшей", обвинил администрацию Байдена в ухудшении отношений между США и Россией и отдал должное Трампу хотя бы за готовность встретиться лично. Путин перегнул палку, дойдя до того, что подтвердил неоднократные заявления Трампа о том, что войны в Украине никогда бы не было, если тот был президентом США.

"Трамп, человек, который любит слушать себя, на пресс-конференции был заметно сдержан и говорил очень мало. Он постоянно заявлял о прогрессе по основным темам обсуждения, не раскрывая, о каких именно. Всегда гостеприимный хозяин (если только вас не зовут Владимир Зеленский), Трамп ответил Путину лестью - тот, по его словам, очень хочет мира в Украине. Конечно, доказательств, подтверждающих это заявление, крайне мало", - рассуждает обозреватель.

"В конечном счете, мирного соглашения по Украине нет. Немедленного прекращения огня, которого Трамп, Зеленский и европейцы надеялись добиться от российского диктатора, так и не удалось добиться. По основным вопросам саммит провалился", - констатировал Депетрис.

Он отметил, что ничто из этого не должно было стать сюрпризом для тех, кто в теме эой войны. Они скажут, что ни Путин, ни Зеленский не готовы уступкам. "Разногласия между Москвой и Киевом на данный момент остаются непреодолимыми, настолько, что многие внешнеполитические аналитики на Западе задавались вопросом, зачем Трамп вообще полетел на Аляску", - отметил обозреватель.

Депетрис считает, что Трамп вернется в Вашингтон со смешанными чувствами. Он, вероятно, будет раздосадован результатом. Он отметил, что хотя Белый дом пытался снизить планку, Трамп сам обозначил свои ожидания от встречи с Путиным: прекращение огня и, если все пройдет хорошо, еще одна встреча, но уже вместе с Зеленским.

"Вместо этого он оставляет Аляску без первого пункта в своем списке, а второй остается под вопросом. Завтра бои будут такими же ожесточенные, как и сегодня", - подчеркнул обозреатель.

"Суть здесь проста: Трамп может превозносить и хвастаться своими выдающимися способностями к переговорам, но в войне в Украине он не является главным действующим лицом. Трамп может давить, уговаривать, уговаривать и уговаривать, но именно Зеленский и Путин определят, когда прекратятся убийства", - выразил мнение обозреватель.

Переговоры Трампа и Путина

15 августа на Аляске прошли переговоры Трампа и Путина, однако они закончились ничем. Ничего из анонсированного Трампом достигнуто не было.

К настоящему времени Белый дом еще не предоставил официального комментария по поводу встречи с Путиным. Соблюдают тишину и европейские лидеры.

