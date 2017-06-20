Тиллерсон разработал план развития отношений между США и Россией - BuzzFeed

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал план по развитию отношений с Россией. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на источники в правительстве США.

По информации издания, в план, который сейчас засекречен, включены три направления развития отношений с Россией.

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Первый заключается в том, чтобы "дать России понять, что агрессивные действия в отношении США" будут контрпродуктивны для обеих сторон, пишет издание.

"Когда Россия предпринимает резкие действия против американских интересов, такие как отправка оружия Талибану в Афганистане или преследование дипломатов США в Москве, Вашингтон ответит", - отмечает BuzzFeed.

Второй аспект - сотрудничество по вопросам стратегической важности, включая Сирию, ядерную программу КНДР, а также кибербезопасность.

Третий принцип - "стратегическая стабильность" в отношениях с Россией. Это "неопределенный термин, который включает в себя целый ряд долгосрочных взимных геополитических целей", пишет BuzzFeed.

Опрошенные BuzzFeed эксперты считают, что программа Тиллерсона не кажется реальной. "Путин ничего не получит взамен за Сирию и КНДР и перезагрузкой это назвать нельзя. Скорей Тиллерсон продемонстрирует Трампу, что он попытался что-то сделать", - считает бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

Издание указывает, что Тиллерсон предпринял и другие шаги для налаживания контактов с Москвой.