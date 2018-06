"Табу на амазонок": в Ливане развернули масштабную кампанию против "Чудо-женщины"

Власти Ливана потребовали запретить фильм к показу из-за того, что исполнительница главной роли Галь Гадот - израильтянка.

Представители Министерства экономики обратились в правоохранительные органы Ливана, ссылаясь на то, что с 1955 года в стране действует закон, запрещающий любые контакты с Израилем, его жителями и продукцией.

Чтобы «Чудо-женщину» действительно запретили к показу, нужно получить соответствующие разрешения еще от пяти министерств страны, поэтому у ливанцев еще есть шанс посмотреть на игру Галь Гадот.

В «Чудо-женщине» рассказывается история принцессы амазонок Дианы (Гадот). Главная героиня уплывает с изолированного от внешнего мира острова и оказывается втянута в события Первой мировой войны.

На фоне активной промокампании с участием актрисы в различных дневных и вечерних американских телешоу, в Facebook-сообществе "Кампания бойкота сторонников Израиля в Ливане" (The Campaign to Boycott Supporters of Israel in Lebanon) опубликовала второй пост, в котором назвала показ трейлеров фильма с Гадот нарушением ливанского законодательства.

Свою деятельности активисты начали еще в апреле, написав письмо в бюро по бойкоту Израиля, в котором напомнили, что Галь Гадот – бывшая Мисс Израиль, служила в ЦАХАЛе и поддерживала операцию "Нерушимая Скала".