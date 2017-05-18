Самая большая охота на ведьм: Трамп прокомментировал обвинения в связях с российскими чиновниками

Президент США Дональд Трамп после обвинений в связях с российскими официальными лицами заявил, что это «охота на ведьм». Об этом американский президент написал в своем Twitter.

«Это единственная самая большая охота на ведьм в отношении политиков в американской истории!», - написал Трамп.

This is the single greatest witch hunt of a politician in American history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 мая 2017 г.

При этом Трамп написал, что несмотря на все противоправные действия в отношении штаба Клинтон или администрации Обамы, никогда не было создано специального совета.

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп пожаловался, что с одним политиком в истории не вели себя хуже, чем с ним.

"Посмотрите на то, как со мной обращались в последнее время, особенно в медиа. С одним из политиков в истории - и я говорю об этом с большой уверенностью - не обращались хуже или более несправедливо", - заявил Трамп.

В феврале президент США Дональд Трамп во время встречи с тогдашним директором ФБР Джеймсом Коми попросил прекратить расследование в отношении Флинна, что подтверждает докладная записка Коми.

Также издание The Washington Post сообщило, что Дональд Трамп во время переговоров с Сергеем Лавровым поделился совершенно секретной информацией. Позже первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Дина Пауэлл заявила, информация о том, что президент страны Дональд Трамп раскрыл секретные данные министру иностранных дел России Сергею Лаврову, является лживой.