Тяжелые авиаудары сил Асада в Сирии: журналист опроверг использование газа

Немецкий журналист Джулиан Рёпке опроверг ранее опубликованную им информацию о химической атаке в сирийском городе Карфзита. Об этом он написал на своем Twitter.

В то же время он написал, что воздушные авиаудары сил Асада/Путина тяжелые, но без использования газа.

«Никаких доказательств до сих пор нет, поэтому считаю отчеты неточными. Тяжелые воздушные удары ВВС Асада/Путина, но без использования газа», - написал он.

#Update

No evidence so far, so I presume the reports to be inaccurate.

Heavy air strikes by the #AssadPutin air force but no gas used.