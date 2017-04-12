Тяжелые авиаудары сил Асада в Сирии: журналист опроверг использование газа

16:40, 12 апреля 2017
Мир
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Журналист пояснил, что доказательств использования газа 12 апреля в Сирии нет.

Журналист все же подчеркнул, что авиаудары все же тяжелые twitter.com/julianroepcke

Немецкий журналист Джулиан Рёпке опроверг ранее опубликованную им информацию о химической атаке в сирийском городе Карфзита. Об этом он написал на своем Twitter.

В то же время он написал, что воздушные авиаудары сил Асада/Путина тяжелые, но без использования газа.

«Никаких доказательств до сих пор нет, поэтому считаю отчеты неточными. Тяжелые воздушные удары ВВС Асада/Путина, но без использования газа», - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Репке сообщил, что в Сирии состоялись новая химическая атака. На этот раз пострадал город Карфзита, что на севере страны. Рёпке отметил, что ему сообщали об атаке хлорином.

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Теги: #Сирия#химическая атака#хлорин