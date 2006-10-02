Путин предостерег Буша от поддержки Саакашвили

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим американским коллегой Джорджем Бушем предостерег его от "поощрения деструктивной политики" грузинских властей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента РФ.

"В отношении Грузии с российской стороны была подчеркнута неприемлемость и опасность для мира и стабильности в регионе любых действий третьих стран, которые могли бы трактоваться грузинским руководством как поощрение своей деструктивной политики", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Лента.ру