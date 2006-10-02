Россия вводит транспортную блокаду Грузии

Представители Минтранса и Мининформсвязи РФ сообщили, что российская сторона приостанавливает авиационное, железнодорожное, водное, автомобильное, а также почтовое сообщение с Грузией. Об этом сообщает Lenta.ru.

Кроме того, согласно сообщению, ОАО "Российские железные дороги" отказалось покупать в Грузии запасные части для электровозов. По данным ФГУП "Почта России", сообщение с Грузией прервано из-за "несоответствия требованиям безопасности вложений в почтовые отправления, направляемые в Россию из этой страны".

В то же время, по данным РИА «Новости», крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот - российские авиалинии" заявило, что прекращает полеты в Грузию с 4.00 мск вторника, а также намерен отменить вечерний рейс в понедельник. Аэрофлот выполняет полеты в Грузию один раз в день ежедневно, кроме субботы.

При этом, по данным ИТАР-ТАСС, министр экономического развития Грузии Ираклий ЧОГОВАДЗЕ назвал "неадекватным" решение российских властей о приостановке транспортного и почтового сообщения с Грузией.

Спикер грузинского парламента Нино БУРДЖАНАДЗЕ считает, что "неадекватная реакция России означает, что противостояние между нашими странами находится в такой стадии, когда нужно доказать нашу независимость".

Напомним, после того, как в Грузии по обвинению в шпионаже были задержаны российские военнослужащие, министр обороны РФ Сергей ИВАНОВ пригрозил республике "адекватным ответом". С угрозами применить по отношению к Грузии экономические санкции выступали российские депутаты. Между тем утром 2 октября пресс-служба грузинского президента Михаила СААКАШВИЛИ сообщила, что арестованных российских военнослужащих передадут миссии ОБСЕ. Передачу планируется провести в 16:00 по московскому времени.