Грузия передаст России арестованных разведчиков

Грузия передаст в понедельник арестованных российских военных, которые обвиняются в шпионаже. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил пресс-секретарь президента Грузии Михаила Вано НОНИАШВИЛИ.

Церемония передачи арестованных состоится в Генпрокуратуре Грузии. "После встречи президента Грузии с действующим председателем ОБСЕ Карлом де ГУХТОМ в генеральной прокуратуре Грузии пройдет церемония передачи четырех задержанных российских офицеров главе ОБСЕ", - сообщили в администрации грузинского президента.

Ранее о возможности депортации российских военных говорил и министр обороны Грузии Ираклий ОКРУАШВИЛИ. "Несмотря на то, имеет иностранный гражданин дипломатический статус или нет, но в большинстве случаев они (задержанные иностранцы) могут быть высланы из страны", - отметил министр. При этом И.ОКРУАШВИЛИ сослался на существующую дипломатическую практику и сообщил, что подобное решение проблемы возможно.

Как сообщалось, в прошедшие выходные президент РФ Владимир ПУТИН, комментируя "шпионский скандал" в Грузии, сравнил действия грузинского руководства с политикой, проводимой шефом МГБ СССР Лаврентием Берией.

В Грузии реакцию российских официальных лиц сочли "неоправданно болезненной".

Как сообщалось, 27 сентября в Грузии были задержаны пять российских военнослужащих. Один из них освобожден, а четырем офицерам грузинские власти предъявили обвинение в шпионаже. Тбилисский городской суд избрал в виде меры пресечения для российских военнослужащих, обвиненных в шпионаже, двухмесячный арест.

Почти весь состав посольства Российской Федерации в Грузии во главе с послом в субботу эвакуирован в Москву.

Представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер СОЛАНА и председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карел де ГУХТ призвали Россию и Грузию воздержаться от эскалации конфликтной ситуации.