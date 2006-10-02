Саакашвили не верит в войну с Россией

Президент Грузии Михаил Саакашвили в ночь на понедельник прокомментировал для представителей западных СМИ ситуацию с задержанием российских военных по обвинению в шпионаже.

В частности, передает Reuters, Саакашвили назвал "излишне острой" реакцию российских властей. "Эта излишне острая реакция, вызванная нервозностью, которую они сами и создают. Они стали заложниками своей собственной пропаганды", - заявил президент Грузии, выступая поздно вечером в Батуми.

Саакашвили также заявил, что к операции по задержанию российских разведчиков не причастны какие-либо иностранные государства, в том числе, США. Таким образом грузинский лидер прокомментировал слова президента России, заявившего ранее: "Эти люди думают, что, находясь под крышей своих иностранных спонсоров, они могут чувствовать себя комфортно и в безопасности".

Саакашвили также сообщил представителям западных СМИ, что не верит в возможность начала Россией военной операции против Грузии. "Я не думаю, что они настолько неразумны, чтобы применять военную силу", - сказал президент Грузии.

Экономические санкции, которые Россия может ввести в отношении Грузии, Саакашвили, по его словам, тоже не пугают. Президент Грузии напомнил журналистам, что Россия уже ввела запрет на импорт грузинских вин. "Наши люди уже привыкли к экономическим проблемам, и учатся с ними справляться", - сказал президент Грузии.

В то же время, пишет в понедельник газета "Коммерсант", военная операция в отношении Грузии не исключена. Как заявил в интервью изданию высокопоставленный представитель Минобороны РФ, пожелавший остаться неназванным: "Все дипломатические шаги, используемые при подобном обострении отношений, исчерпаны". Следующими действиями, по его словам, могли бы стать разрыв дипотношений и военная операция. "Сейчас не исключаются никакие варианты", - подчеркнул анонимный представитель российского оборонного ведомства.

Лента.ру