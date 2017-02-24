На первого заместителя Чуркина возложили обязанности постпреда РФ при ООН

"Петр Ильичев стал исполняющим обязанности постоянного представителя РФ при ООН", - сообщили в пресс-службе российской дипмиссии, передает ТАСС.

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Как сообщал УНИАН, Виталий Чуркин, занимавший пост постоянного представителя РФ при ООН с 8 апреля 2006 года, скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. Как сообщили в МИД, постпред ушел из жизни на рабочем месте.