В МИД России заявили, что сегодня тело Чуркина будет отправлено на родину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Вчера вечером по московскому времени мы с недоумением ознакомились с утечками в СМИ США, в которых говорилось о ходе исследования причин смерти российского постпреда. Мы полагаем, что данная информация должна передаваться российской стороне прежде всего по официальным каналам для того, чтобы была информирована семья, его родные в первую очередь должны знать о результатах экспертизы», - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что российская сторона исходит из того, что американская сторона будет полностью привержена взятым на себя обязательствам. «И больше мы не будем узнавать о таких вещах через утечки в средствах массовой информации. Безусловно, мы будем вас информировать об официально получаемой информации», - сказала Захарова.

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Она сообщила, что сегодня с Чуркиным попрощается коллектив постоянного представительства, руководство дипкорпуса и секретариата ООН.

«В этот же день, 22 февраля, гроб с телом Чуркина будет отправлен в Россию. Он должен прибыть регулярным рейсом российских авиалиний в сопровождении родных в Москву 23 февраля», - сказала Захарова.

По ее словам, траурные мероприятия в Москве запланированы на 24 февраля.

В то же время, как сообщило издание Associated Press, для установления причины смерти Чуркина судмедэкспертам необходимо несколько недель.

Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке, 21 февраля ему исполнилось бы 65 лет.