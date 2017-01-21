Права ЛГБТ, сфера здравоохранения и изменения климата остались вне поле зрения Трампа - BBC
Одним из первых шагов новоизбранного президента США Дональда Трампа стало подписание указа, направленного на сворачивание реформы здравоохранения его предшественника, известной как Obamacare.
Об этом сообщает BBC.
Указ облегчает для госучреждений нормативные требования, введенные законом о доступном медстраховании, на основании которого работает программа Obamacare.
Также вскоре после вступления в должность 45-й президент направил свои кандидатуры на пост министров в Сенат.
Кроме того, команда нового президента изменила вебсайт Белого дома, в который включила обещание Трампа отказаться от стратегии Барака Обамы по изменению климата.
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Страница, посвященная климату, была заменена страницей "Энергетический план "Америка прежде всего"", где игнорируются изменения климата и говорится: "Президент Трамп стремится к отмене вредных и ненужных стратегий, таких как "План действий по климату" и "Правила использования водных ресурсов США"".
В целом же перечень задач новой администрации на вебсайте насчитывает лишь шесть позиций - энергетика, внешняя политика, рабочие места и рост, военная сфера, правоохранительные органы и торговые соглашения.
Критики отмечают, что среди задач теперь нет ни одного упоминания о гражданских правах, правах ЛГБТ, здравоохранении или изменениях климата.