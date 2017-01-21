Права ЛГБТ, сфера здравоохранения и изменения климата остались вне поле зрения Трампа - BBC

Об этом сообщает BBC.

Указ облегчает для госучреждений нормативные требования, введенные законом о доступном медстраховании, на основании которого работает программа Obamacare.

Также вскоре после вступления в должность 45-й президент направил свои кандидатуры на пост министров в Сенат.

Кроме того, команда нового президента изменила вебсайт Белого дома, в который включила обещание Трампа отказаться от стратегии Барака Обамы по изменению климата.

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Страница, посвященная климату, была заменена страницей "Энергетический план "Америка прежде всего"", где игнорируются изменения климата и говорится: "Президент Трамп стремится к отмене вредных и ненужных стратегий, таких как "План действий по климату" и "Правила использования водных ресурсов США"".

В целом же перечень задач новой администрации на вебсайте насчитывает лишь шесть позиций - энергетика, внешняя политика, рабочие места и рост, военная сфера, правоохранительные органы и торговые соглашения.

Критики отмечают, что среди задач теперь нет ни одного упоминания о гражданских правах, правах ЛГБТ, здравоохранении или изменениях климата.