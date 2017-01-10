Двойной взрыв у парламента Афганистана: десятки погибших и раненых (фото)

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Десятки человек получили ранения, передают информагентства.

Взрывы произошли около здания парламента страны в тот момент, когда его покидали работники. Среди пострадавших много гражданских лиц.

Читайте такжеВ Багдаде жертвами второго за день теракта стали 10 человек

Власти страны сообщают, что первый взрыв был произведен смертником, а второй - с помощью бомбы, заложенной в автомобиле.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики "Талибана". Представитель движения заявил, что целью были сотрудники разведывательного агентства страны.

Ранее во вторник произошел взрыв в городе Лашкаргах в провинции Гильменд. Местные власти сообщили о семи погибших.

Мирные переговоры между правительством Афганистана и движением "Талибан", которые шли в последние месяцы, провалились.

После этого нападения боевиков в стране возобносились. Многие эксперты ожидают, что количество нападений в ближайшее время увеличится.