Власти Афганистана объявили войну кальянам (фоторепортаж)

Полицейские конфисковали все обнаруженные кальяны и сорвали рекламирующие их афиши, сообщает Русская служба Би-би-си.

Спустя два года после принятия в Афганистане закона, запрещающего курение в закрытых помещениях, власти решили заставить хозяев заведений соблюдать его.

Афганские интернет-пользователи высмеивают рейды, утверждая, что проблема с кальянами гораздо меньше, чем проблемы эпидемии употребления героина и вооруженных столкновений в стране.

Курить кальян в кафе считается модным среди афганской молодежи. Особенно популярно курить табак с фруктовым привкусом.