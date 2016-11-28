Власти Афганистана объявили войну кальянам (фоторепортаж)
08:54, 28 ноября 2016Мир
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В Кабуле полиция провела рейд по кафе и ресторанам, где посетители курят кальян.
Полиция в Афганистане конфисковала все кальяны / REUTERS
Полицейские конфисковали все обнаруженные кальяны и сорвали рекламирующие их афиши, сообщает Русская служба Би-би-си.
Спустя два года после принятия в Афганистане закона, запрещающего курение в закрытых помещениях, власти решили заставить хозяев заведений соблюдать его.
Афганские интернет-пользователи высмеивают рейды, утверждая, что проблема с кальянами гораздо меньше, чем проблемы эпидемии употребления героина и вооруженных столкновений в стране.
Курить кальян в кафе считается модным среди афганской молодежи. Особенно популярно курить табак с фруктовым привкусом.
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