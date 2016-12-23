Neue Zürcher Zeitung: "Исламское государство" открыло беспощадную охоту на мирных жителей

Об этом пишет Инга Рогг в статье "Исламское государство" открыло беспощадную охоту на мирных жителей", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Внезапно стало тихо, устрашающе тихо. Всего несколько мгновений назад был слышен звук минометов бойцов "Исламского государства" (ИГ) в квартале на востоке Мосула. Истребители ревели над головой, за этим следовали глухие взрывы, от которых содрогалась земля. Теперь минометы и истребители замолчали. Назревает песчаная буря. В течение нескольких минут видимость падает до ста метров. Офицер иракского спецназа сопровождает нас к линии фронта. Все отлично, говорит подполковник Атир из иракского подразделения по борьбе с терроризмом, который возглавляет битву за Мосул. Борьба с ИГ продвигается хорошо. Мускулистый офицер называет хорошей войну, которая требует огромных жертв не только со стороны элитного подразделения, но все чаще отнимает жизни гражданского населения.

В четверг в результате серии атак погибло, по меньшей мере, 23 человека, десятки ранены. По данным армии, три террориста-смертника взорвали себя в наполненных взрывчаткой автомобилях на рынке в районе Гогджали. Были убиты 15 гражданских лиц и 8 сотрудников полиции, сказал представитель армии. По меньшей мере, еще одно жестокое нападение на этой неделе было направлено на пункт распределения столь необходимой помощи жителям Мосула. В четверг ООН сообщили, что 11 человек стали жертвами двух нападений с применением минометных снарядов, в том числе четыре иракских помощника. "Люди, которые ждут помощи, находятся в опасности и нуждаются в поддержке", - сказала Лизе Гранде, координатор ООН по оказанию гуманитарной помощи в Ираке. Все воюющие стороны обязаны соблюдать нормы международного гуманитарного права.

Гражданское население объявлено вне закона

ИГ никогда не заботило международное право. Напротив. В середине ноября местное духовенство экстремистов, некий Абу Аюб, внезапно объявило гражданское население в "освобожденных" районах вне закона. Они неверующие, сказал проповедник на собственном радио ИГ. С тех пор экстремисты стреляют из минометов и снайперских винтовок по всем, кто передвигается по улицам. Либо, как в четверг, они взрывают себя среди гражданских лиц.

С начала наступления, армия, по ее собственным данным, захватила четверть города. В начале премьер-министр Хайдер аль-Абади оптимистично заявлял, что Мосул будет освобожден до конца года. Тем временем, пришло отрезвление. Число жертв среди войск настолько высокое, что некоторые солдаты сомневаются в целесообразности большого наступления на данном этапе. Лучше было бы подождать до весны, тогда погода была бы более подходящая, говорят солдаты. Это было бы лучше и для гражданского населения.

Десятки тысяч по-прежнему живут в городе. Метр за метром, солдатам приходится сражаться на узких улочках. Но уже две недели наступление не продвигается. Это, пожалуй, одна из причин, почему командиры ограничили доступ журналистам. Мы вошли в последнюю группу, которой подполковник Атир показал "освобожденные" районы. Мы зигзагами проезжаем по улицам и переулкам: мимо воронок, выгоревших автомобилей и закрытых магазинов. В некоторых домах, жители вывесили белые флаги. Иногда из своих домов появляются мужчины, дети, иногда – женщины. Некоторые дружески подмигивают офицеру и показывают знак победы, другие смотрят с окаменевшими лицами.

Предупреждение о снайперах

Перед руинами мечети скопился мусор. В одном из переулков к нам подходит встревоженная пара. "Осторожно, там снайпер", - предупреждает мужчина подполковника Атира. В квартале многоэтажных панельных зданий времен Саддама мужчины запускают небольшой генератор, чтобы набрать воду из источника в два больших пластиковых контейнера. Водоснабжение и электричество было разрушено еще несколько недель назад. На тележке, которую они с трудом могут тащить, две маленькие девочки отправляются домой с заполненными водой канистрами.

Рядом с насосной станцией вместе со своей семьей живет Умм Ахмед. Два дня назад, ИГ выстрелили из миномета по ее двору, говорит она. Автомобиль, ее самое ценное имущество, полностью сгорел. Хуже всего, что у ее семьи скоро закончится еда, говорит Умм Ахмед. Затем полковник Атир торопит нас. Под густыми облаками песчаной бури со всех сторон появляются люди. Опираясь на трость, с узлом на левом плече, по улице идет старик. Из переулка вышла семья с тремя маленькими детьми. С другого переулка двое подростков вывозят на деревянной тележке старика. Сотни людей отправляются в путь в надежде найти защиту в другом районе.