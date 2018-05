В ООН заявляют о "зверствах" сирийских войск в Алеппо

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Власти Сирии и Росиии несут ответственность за каждое и за все зверства, которые сейчас совершают побеждающие военные отряды в Алеппо", - отметил Эгеланд.

The Gov'ts of Syria & Russia are accountable for any and all atrocities that the victorious militias in Aleppo are now committing!