В ООН заявляют о "зверствах" сирийских войск в Алеппо

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Власти Сирии и Росиии несут ответственность за каждое и за все зверства, которые сейчас совершают побеждающие военные отряды в Алеппо", - отметил Эгеланд.

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The Gov'ts of Syria & Russia are accountable for any and all atrocities that the victorious militias in Aleppo are now committing! — Jan Egeland (@NRC_Egeland) December 12, 2016

Ранее сообщалось, что сирийская армия и ее союзники дошли до "завершающей стадии" взятия Алеппо. "Битва в восточной части Алеппо должна закончиться быстро. Они (повстанцы) имеют не так уж много времени. Они должны или сдаться, или умереть", – сказал журналистам генерал-лейтенант Заид аль-Салех, глава комитета по безопасности алеппского правительства.