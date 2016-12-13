В ООН заявляют о "зверствах" сирийских войск в Алеппо
Советник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланд обвинил сирийские правительственные войска о "зверствах", которые они совершают в восточном Алеппо.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Власти Сирии и Росиии несут ответственность за каждое и за все зверства, которые сейчас совершают побеждающие военные отряды в Алеппо", - отметил Эгеланд.
Читайте такжеГлава МИД Франции осудил Россию за "постоянную ложь" о сирийском конфликте
The Gov'ts of Syria & Russia are accountable for any and all atrocities that the victorious militias in Aleppo are now committing!— Jan Egeland (@NRC_Egeland) December 12, 2016
Ранее сообщалось, что сирийская армия и ее союзники дошли до "завершающей стадии" взятия Алеппо. "Битва в восточной части Алеппо должна закончиться быстро. Они (повстанцы) имеют не так уж много времени. Они должны или сдаться, или умереть", – сказал журналистам генерал-лейтенант Заид аль-Салех, глава комитета по безопасности алеппского правительства.