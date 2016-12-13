В ООН заявляют о "зверствах" сирийских войск в Алеппо

02:49, 13 декабря 2016
Мир
1914

Советник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланд обвинил сирийские правительственные войска о "зверствах", которые они совершают в восточном Алеппо.

REUTERS

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Власти Сирии и Росиии несут ответственность за каждое и за все зверства, которые сейчас совершают побеждающие военные отряды в Алеппо", - отметил Эгеланд.

Читайте такжеГлава МИД Франции осудил Россию за "постоянную ложь" о сирийском конфликте

Ранее сообщалось, что сирийская армия и ее союзники дошли до "завершающей стадии" взятия Алеппо. "Битва в восточной части Алеппо должна закончиться быстро. Они (повстанцы) имеют не так уж много времени. Они должны или сдаться, или умереть", – сказал журналистам генерал-лейтенант Заид аль-Салех, глава комитета по безопасности алеппского правительства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Эвакуация из захваченных армией Асада районов Алеппо
Теги: #война#Сирия#Алеппо#Эгеланд