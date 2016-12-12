Армия Асада заявила о начале "завершающей стадии" взятия Алеппо

Об этом заявил генерал проправительственной сирийской армии в понедельник, пишет Reuters.

Журналист издания в зоне, контролируемой правительством, сообщил, что бомбардировки повстанческих районов города продолжаются в режиме нон-стоп в течение ночи, и гражданские, которые оказались там в ловушке, описывают ситуацию как подобие «конца света».

"Битва в восточной части Алеппо должна закончиться быстро. Они (повстанцы) имеют не так уж много времени. Они должны или сдаться, или умереть", – сказал журналистам генерал-лейтенант Заид аль-Салех, глава комитета по безопасности алеппского правительства.

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Повстанцы после ночного боя ушли из всех районов Алеппо на восточном берегу реки, потеряв Шейх Саид на юге своей территории, рассказали в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

Это означало, что их анклав уменьшился вдвое всего за несколько часов, отметил директор Центра Рами Абдурахман.

"Ситуация крайне сложная сегодня", – сказал представитель повстанческой группировки «Фастаким» Закария Малахивджи.