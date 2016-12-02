В ФСБ заявили о подготовке иностранными спецслужбами кибератак на финансовую систему РФ, не обошли и Украину

Об этом говорится на официальном сайте ФСБ.

«ФСБ России получена информация о подготовке иностранными спецслужбами в период с 5 декабря 2016 года масштабных кибератак с целью дестабилизации финансовой системы Российской Федерации, в том числе деятельности ряда крупнейших российских банков», – говорится в сообщении.

Как заявляют в ФСБ, серверные мощности и командные центры для осуществления таких атак якобы находятся на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании BlazingFast.

Читайте такжеВ МИД РФ заявили, что был взломан старый сайт ведомства, который уже не используется

По информации ФСБ, хакерские атаки планируется сопровождать массовой рассылкой SMS и публикациями в соцсетях (блогах) провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения.

Как отметили в ФСБ, акция направлена на несколько десятков российских городов.

Напомним, что ранее президент США Барак Обама заявил, что США располагают четкими доказательствами причастности РФ к кибератакам. Сообщалось, что кибератаки, связанные с вмешательством в президентские выборы в США.