Хакер опубликовал личные данные членов Конгресса от Демократической партии США

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Речь идет о хакере Guccifer 2.0, который заявил, что нынешняя утечка — это часть взлома комитета Демократической партии США по выборам в конгресс (DCCC), о котором сообщалось ранее и в котором, по данным СМИ, был обнаружен российский след.

Один из фигурантов опубликованных данных — демократ Стени Хойер — сообщил изданию, что ему неизвестно о произошедшем. «Вообще-то впервые об этом слышу», — сказал он.

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Представитель Белого дома отказался комментировать WSJ произошедшее.

Как отмечает газета, номера телефонов и электронные адреса могут быть полезными для представителей зарубежных спецслужб, которые, используя эту информацию, могут попытаться перехватить разговоры. В частности, опубликованы данные о членах комитета по разведке, комитета по делам Вооруженных сил, комитета по внешним связям Палаты представителей, отмечает издание.

«Это важная информация, и она может быть использована очень пагубным образом зарубежным правительством», — отметил Хойер.

Ряд источников в разведке США «верят, что виновником взлома DCCC, равно как и взлома Национального комитета Демократической партии, являются хакеры, которые поддерживаются правительством России», пишет WSJ. По данным издания, по меньшей мере одна компания, специализирующаяся на кибербезопасности, заявила, что между Guccifer 2.0 и Россией есть связь, хотя хакер отрицает ее существование.

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Хойер в разговоре с газетой подчеркнул, что Белый дом, Конгресс и спецслужбы США должны рассмотреть возможность использования «ответных мер» в ответ на взлом. «Думаю, большое количество людей собираются изменить номер телефона в ближайшее время», — отметил он.

За последнее время поступали сообщения о трех кибератаках на сети демократов. Первая была совершена на Национальный комитет и свидетельствовала о сговоре в Демпартии с целью помешать избирательной кампании экс-кандидата в президенты США Берни Сандерса в пользу продвижения Хиллари Клинтон. Ответственность за нее взял на себя Guccifer 2.0, которого называли хакером-одиночкой.

Вторая была совершена на DCCC. А третья — на предвыборный штаб Хиллари Клинтон, кандидата в президенты от Демократической партии.