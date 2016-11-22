В США школьный автобус попал в аварию: есть погибшие (фото)

08:14, 22 ноября 2016
Мир
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Автобус по неустановленным причинам перевернулся на скорости и врезался в дерево.

В США перевернулся школьный автобус / REUTERS

В американском штате Теннесси в городе Чаттануга на трассе перевернулся школьный автобус, в результате аварии погибли шесть человек, передает Reuters.

Авария произошла по неустановленным причинам / REUTERS

Школьный автобус двигался по трассе, по неустановленным причинам перевернулся на скорости и врезался в дерево.

На месте работают правоохранители и спасатели / REUTERS

По данным полиции, в момент ДТП в салоне транспортного средства находились 35 школьников. Шесть человек погибли, еще 23 госпитализированы.

Пострадавшие в аварии / REUTERS

Местный телеканал WDEF со ссылкой на источники сообщает о 12 погибших. Официального подтверждения этой информации нет.

В настоящее время на месте происшествия экстренные службы продолжают проводить спасательную операцию и выяснять причины аварии. Водитель школьного автобуса оказывает помощь в расследовании происшествия.

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