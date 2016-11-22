В США школьный автобус попал в аварию: есть погибшие (фото)
Автобус по неустановленным причинам перевернулся на скорости и врезался в дерево.
В американском штате Теннесси в городе Чаттануга на трассе перевернулся школьный автобус, в результате аварии погибли шесть человек, передает Reuters.
Школьный автобус двигался по трассе, по неустановленным причинам перевернулся на скорости и врезался в дерево.
По данным полиции, в момент ДТП в салоне транспортного средства находились 35 школьников. Шесть человек погибли, еще 23 госпитализированы.
Местный телеканал WDEF со ссылкой на источники сообщает о 12 погибших. Официального подтверждения этой информации нет.
This is still an active scene. 23 patients were transported to local hospitals via ambulances. #ChattFirepic.twitter.com/7lCNicEkWx— Chattanooga FireDept (@ChattFireDept) 21 ноября 2016 г.
В настоящее время на месте происшествия экстренные службы продолжают проводить спасательную операцию и выяснять причины аварии. Водитель школьного автобуса оказывает помощь в расследовании происшествия.