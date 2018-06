В США школьный автобус попал в аварию: есть погибшие (фото)

В американском штате Теннесси в городе Чаттануга на трассе перевернулся школьный автобус, в результате аварии погибли шесть человек, передает Reuters.

Школьный автобус двигался по трассе, по неустановленным причинам перевернулся на скорости и врезался в дерево.

По данным полиции, в момент ДТП в салоне транспортного средства находились 35 школьников. Шесть человек погибли, еще 23 госпитализированы.

Местный телеканал WDEF со ссылкой на источники сообщает о 12 погибших. Официального подтверждения этой информации нет.

This is still an active scene. 23 patients were transported to local hospitals via ambulances. #ChattFirepic.twitter.com/7lCNicEkWx