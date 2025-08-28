Карцлер отреагировал на атаку России на Киев в ночь на 28 августа.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встречи президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, по всей видимости, не будет. Об этом он сказал во французском Безансоне перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, пишет DW.

Мерц заявил, что правительства ФРГ и Франции обсудят войну в Украине "с учетом того факта, что встреча между президентом Зеленским и президентом Путиным, очевидно, не состоится - несмотря на договоренность между Трампом и Путиным на прошлой неделе, когда мы были в Вашингтоне".

"Мы должны ответить на такую ​​беспрецедентную атаку. Кажется очевидным, что встречи Путина и президента Зеленского не будет, несмотря на договоренность между Путиным и президентом США Трампом на прошлой неделе. Это явно не произойдет", - заявил он.

Возможность встречи Путина и Зеленского

Ранее Мерц заявлял, что встреча Зеленского с российским лидером Путиным может состояться уже до конца августа. Тогда он сказал, что "американский президент поговорил с российским президентом по телефону и договорился о встрече российского и украинского президентов в течение следующих двух недель". Мерц отметил, что такой саммит необходимо хорошо подготовить, но не уверен, "хватит ли Путину смелости" посетить его.

