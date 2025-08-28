Офицер говорит, что было огромной ошибкой не готовить нацию к войне.

Украинских детей надо готовить быть защитниками, поскольку мы живем в мире, которым управляют сильные, а не слабые. Такое мнение высказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в интервью Анне Максимчук.

"Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы мой сын был подготовлен к потенциальному участию в боевых действиях. Я не желаю, чтобы мой ребенок воевал. Но если наступит такой день и время, то он должен зайти в боевые действия подготовленный. Я думаю, что ни одна мать. Ни один отец не желает, чтобы его дети воевали. Но мы живем в жестком, сложном, несовершенном мире. Мы живем в мире, которым управляет сила, которым управляют сильные. Не слабые. Мы живем в абсолютно циничном и беспринципном мире", - подчеркнул Федоренко.

По его убеждению, была сделана огромная ошибка - не готовили нацию к войне.

"Когда начались боевые действия, люди вступили в эти боевые действия не зная базовых навыков пользования индивидуальным стрелковым оружием. Я не говорю о какой-то там тактике ведения боевых действий. И эти люди смогли остановить противника. А теперь представим, что каждый, кто присоединился в начале полномасштабной войны, имел бы за плечами 7-10-12 лет подготовки. Школа, университет...", - отметил Федоренко.

Он считает, что подготовку следует начинать со школы, где-то с 5 класса. Федоренко говорит:

"Это обучение как действовать, как взаимодействовать, тактическая медицина. После этого обучение в техникуме или университете. Именно на этом уровне образовательном должны работать наши представители специальных служб - они должны смотреть на то, как тот или иной человек осознает, воспринимает информацию и потом делать предложение, от которого сложно отказаться. Можно, но сложно. Это изменить профессию, на которую ты пошел учиться, на специализированную - то ли военную, то ли специальную службу, то ли в Национальную гвардию".

По его мнению, должны отбирать лучший кардовый потенциал, давать этим людям специальное образование и предлагать рабочие места в Силах безопасности и обороны с соответствующей зарплатой и социальным пакетом.

"Те, кто не желает или кого не отбирают, получают общий уровень военного образования. И плюс дополнительно каждый год в течение двух недель проходят курс обновления знаний. Таким образом у нас каждый и каждая будут уметь воевать. И это наименьшее и самое дешевое, что может дать государство для своего народа, чтобы он жил в безопасности", - считает Федоренко.

Военная подготовка молодежи

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября 2025 года вводится обязательная базовая общевойсковая подготовка для студентов высших учебных заведений, которая предусматривает формирование базовых военных компетенций. Она будет интегрирована в образовательный процесс и будет состоять из теоретической и практической частей, а также включать навыки пользования оружием и оказания первой медицинской помощи.

Кроме того, с 14 лет украинцев будут готовить к национальному сопротивлению. Как отметил и.о. начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Украины Игорь Хорт, в Украине внедряют "Основы национального сопротивления" и эта подготовка охватит всех украинцев, начиная со школьного возраста.

Планируется, что с 14 лет украинцы начнут принимать участие в военно-патриотических играх, таких как "Сокол", "Джура", а также изучать обновленный предмет "Защита Украины".

Он добавил, что после завершения обучения в учебных заведениях украинцам нужно будет проходить базовую военную службу, которая станет частью общей подготовки. По его словам, новая модель уже внедряется.

Хорт отметил, что еще одним циклом подготовки к национальному сопротивлению являются центры "18-60+", которыми охватят всех: резервистов, студентов, желающих. Каждый там сможет прийти, потренироваться, подержать оружие, понять свой уровень.

