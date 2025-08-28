Он видит возможным, чтобы женщина стала Главнокомандующим ВСУ.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал чем женщины-военные лучше коллег-мужчин. Своими наблюдениями он поделился в интервью Анне Максимчук.

"Что касается женщин в армии. Девушки сражаются очень хорошо. У них есть некоторые черты, которых нет у мужчин. Женщина видит детали. Это, наверное, физиологически. Мужчина – в целом. Она – детали", – рассказал он.

Военный видит возможным, чтобы женщина стала во главе украинского войска.

"Я думаю, наступит тот день и время, когда женщина может быть Главкомом. Для этого нужно, чтобы сейчас из тех, кто воюет, поэтапно росло количество тех, кто может потенциально стать", – отметил Федоренко.

Рассказывая в целом о женщинах и мужчинах у себя в полку, он сказал, что "очень сильно воюет", чтобы внутри подразделения не было посягательств на женщин, в том числе в сексуальном плане.

Как отметил Федоренко, за исключением алкоголя, наркотиков и т.д., считает смертельными два греха, один из которых принуждение.

"Первый грех – это филонство, когда люди перекладывают свою ответственность, обязанности на кого-то, кто "везет". Потому что если где-то убывает, то где-то кого-то нагружают. А если где-то кого-то нагружают, он несет непропорциональную нагрузку, а поскольку он несет непропорциональную нагрузку, рано или поздно он начнет давать сбои. И если это происходит в целом механизме, то этот механизм эффективно работать никогда не сможет. А второе – это принуждение к чему-то, что не предусмотрено выполнением боевых задач. "Ох, какие у тебя ноги!". Закрыл рот и в лучшем случае подумал об этом у себя в голове, а лучше вообще не думай. Женщина – она если чего-то желает, сама все сделает и сама все скажет", – прокомментировал Федоренко.

Командир говорит, что когда люди приходят на службу, то он просит: первое – не завязывать отношения внутри подразделения.

"Потому что сегодня у нас любовь, а завтра эта любовь завершилась. И потом очень сложно разводить их по разным частям подразделения. Поэтому я говорю, что вы должны быть готовы к тому, что вам придется с тем человеком, с которым вы рассорились, продолжать совместно выполнять задачи. Я не всех и всегда смогу перебросить", – рассказал Федоренко.

Женщины на войне

Мобилизация женщин в Украине остается добровольной. По состоянию на март 2025 года в ВСУ служит более 70 тысяч женщин, что составляет менее 5% от общей численности военных.

В то же время в составе Вооруженных сил есть целые женские подразделения – "Гарпии", где воюют почти одни женщины.

Как отмечает военный Петр Конопля, рекрутер 6-го центра рекрутинга Сил беспилотных систем, женщины на данный момент более мотивированы, чем даже мужчины, и они чаще выбирают более смелые должности, чем мужчины. Он рассказал также о своем опыте участия в бою с женщинами на "нуле".

