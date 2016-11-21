Кровавое ДТП в Ростовской области: погибли украинцы – СМИ (видео)

В Ростовской области в РФ произошло кровавое ДТП, в котором погибли 6 человек и еще трое - пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения МЧС РФ.

Отмечается, что авария произошла ночью на трассе М-4 «Дон» на 848 км в направлении движения в Москву.

Автобус врезался в "КамАЗ", который двигался в попутном направлении.

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При этом, как отмечает издание «РИА Новости», со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибшие являются гражданами Украины.

"Погибшие и пострадавшие являются гражданами Украины, большинство всего, они направлялись в Москву", - сказал источник.

Официальных комментариев от Генконсульства пока нет.