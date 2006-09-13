Ющенко утвердил состав делегации на сессию ООН

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил состав делегации Украины для участия в работе 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (г.Нью-Йорк, США).

Текст соответствующего распоряжения Президента от 13 сентября размещен на официальном сайте главы государства.

В соответствии с документом, делегацию возглавит министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК.

В состав делегации войдут:

Виктор КРЫЖАНОВСКИЙ – заместитель Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций;

Андрей БЕШТА – начальник отдела Департамента ООН и других международных организаций Министерства иностранных дел Украины;

Владимир ВАСИЛЕНКО – советник отдела Департамента секретариата Министерства иностранных дел Украины;

Герман ГАЛУЩЕНКО – заведующий отделом Главной службы внешней политики Секретариата Президента Украины;

Владимир КРОХМАЛЬ – директор Договорно-правового департамента Министерства иностранных дел Украины;

Маркиян КУЛИК – заместитель руководителя Главной службы внешней политики Секретариата Президента Украины;

Роман ЛУБКИВСКИЙ – председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, член делегации (по согласию);

Юрий ПОЛУРЕЗ – заместитель директора Департамента контроля над вооружением и военно-технического сотрудничества МИД Украины;

Владимир ТКАЧУК – директор Департамента международных связей и европейской интеграции Министерства финансов Украины;

Юрий ШЕМШУЧЕНКО – директор Института государства и права имени В.М.Корецкого НАН Украины;

Виталий ШИБКО – председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам, член делегации (по согласию).

Также В.ЮЩЕНКО разрешил руководителю делегации привлекать для обеспечения ее работы необходимых советников, экспертов, технических работников.

Кроме того, Президент поручил утвердить Директивы делегации Украины на 61-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Нью-Йорке открылась 61-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Делегация Украины примет участие в работе этой сессии с 18 по 25 сентября.