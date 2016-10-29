Во Флориде после посадки загорелся транспортный самолет DC-10 (видео)

03:21, 29 октября 2016
Мир
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Грузовой самолет DC-10 компании FedEx загорелся на взлетно-посадочной полосе. 

twitter.com/kevansf

Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал NBC6.

Инцидент произошел в аэропорту Форт-Лодердейл/Холливуд штата Флорида.

Компания FedEx заявила, что два пилота воздушного судна находятся в безопасности.

По данным телеканала, после посадки самолета произошла поломка левого шасси, в следствие борт ударился о землю и началось возгорание левого крыла. Затем произошел взрыв.

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DC-10 летел из города Мемфис, штата Теннеси.

После возгорания к самолету сразу же отправились экстренные службы аэропорта. NBC6 приводит видео процесса тушения самолета, опубликованное пользователем Twitter. По данным телеканала, пожар был быстро потушен.

Ранее УНИАН сообщал, что в аэропорту Чикаго во время взлета загорелся «Боинг-767» авиакомпании American Airlines. Всего на борту самолета находились 170 человек, включая 9 членов экипажа.

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