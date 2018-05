Во Флориде после посадки загорелся транспортный самолет DC-10 (видео)

Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал NBC6.

Инцидент произошел в аэропорту Форт-Лодердейл/Холливуд штата Флорида.

Компания FedEx заявила, что два пилота воздушного судна находятся в безопасности.

Fedex plane fuselage exploding at the airport right in front of my dads gate pic.twitter.com/bQZAev2qFv