В Чикаго во время взлета загорелся "Боинг-767" (видео)
00:04, 29 октября 2016Мир
4383
В аэропорту Чикаго во время взлета загорелся «Боинг-767» авиакомпании American Airlines.
twitter.com/MikeSilver
Об этом сообщает Chicago Tribune.
Отмечается, что лайнер должен был вылететь в Майами.
Пассажиры были эвакуированы из самолета, их перевезли обратно в терминал аэропорта.
Читайте такжеВ аэропорту Дубая при посадке загорелся самолет (фото, видео)
Всего на борту самолета находились 170 человек, включая 9 членов экипажа.
Как сообщает ABC, в результате пожара 9 человек пострадали, два из них получили серьезные травмы.
По данным авиакомпании, возгорание произошло из-за повреждения двигателя.
Однако Федеральное управление гражданской авиации утверждает, что инцидент произошел из-за лопнувшего шасси. Позже пресс-секретаря ведомства Тони Молинаро заявил, Boeing загорелся из-за повреждения в двигателе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter