В Чикаго во время взлета загорелся "Боинг-767" (видео)

00:04, 29 октября 2016
Мир
4383

В аэропорту Чикаго во время взлета загорелся «Боинг-767» авиакомпании American Airlines.

twitter.com/MikeSilver

Об этом сообщает Chicago Tribune.

Отмечается, что лайнер должен был вылететь в Майами. 

Пассажиры были эвакуированы из самолета, их перевезли обратно в терминал аэропорта.

Читайте такжеВ аэропорту Дубая при посадке загорелся самолет (фото, видео)

Всего на борту самолета находились 170 человек, включая 9 членов экипажа.

Как сообщает ABC, в результате пожара 9 человек пострадали, два из них получили серьезные травмы.

По данным авиакомпании, возгорание произошло из-за повреждения двигателя.

Однако Федеральное управление гражданской авиации утверждает, что инцидент произошел из-за лопнувшего шасси. Позже пресс-секретаря ведомства Тони Молинаро заявил, Boeing загорелся из-за повреждения в двигателе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter