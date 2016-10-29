В Чикаго во время взлета загорелся "Боинг-767" (видео)

Об этом сообщает Chicago Tribune.

Отмечается, что лайнер должен был вылететь в Майами.

Пассажиры были эвакуированы из самолета, их перевезли обратно в терминал аэропорта.

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Всего на борту самолета находились 170 человек, включая 9 членов экипажа.

Відео, опубліковане користувачем Christian (@c1arkkent) Жов 28, 2016 о 12:53 PDT

Как сообщает ABC, в результате пожара 9 человек пострадали, два из них получили серьезные травмы.

По данным авиакомпании, возгорание произошло из-за повреждения двигателя.

Однако Федеральное управление гражданской авиации утверждает, что инцидент произошел из-за лопнувшего шасси. Позже пресс-секретаря ведомства Тони Молинаро заявил, Boeing загорелся из-за повреждения в двигателе.