В МИД Канады рассказали о плане НАТО по сдерживанию агрессии России

Об этом в интервью Diplomat & International Canada заявил министр иностранных дел Канады Стефан Дион.

По его словам, страны-члены НАТО пытаются таким образом избежать эскалации конфликта. Канада также придерживается такой же стратегии, как и НАТО, относительно сдерживания РФ.

«Это не моя стратегия, а НАТО и наших союзников. Все делают так, кроме Канады в прошлом – впрочем, теперь и мы тоже. Все члены НАТО пытаются обеспечить сдерживания России, поведение которой считают неприемлемым, однако в то же время ищут крепкого диалога для сдерживания эскалации», - пояснил Дион.

При этом, чиновник подчеркнул, что Каанада несмотря на осуждение агрессии России все же пытается вести диалог в тех вопросах, которые могут помочь в улучшении глобальной безопасности.

Читайте также "Стоп Путин": В центре Афин прошла акция против российской агрессии в Украине«Канада была однозначной в своем осуждении последних актов агрессии России, но мы думаем и о вопросах, где диалог может принести улучшение для нас, для Украины и для глобальной безопасности. Сдерживание и диалог - наш подход как один из четырех рамок Объединенных Наций, и это наш двусторонний подход. Важно, что союзники едины против Российской агрессии в отношении Украины», - сказал глава МИД Канады.

Напомним, министр иностранных дел Федеративной республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил Россию в подпитке конфликта на востоке Украины.

"Кто из вас мог представить себе, что в начале XXI века европейская страна потеряет часть своей территории, вопреки международному праву, что эта часть станет результатом аннексии со стороны другого государства? Что вопросы войны и мира в украинском конфликте вернутся на повестку дня нашего континента Европы? Кто мог представить себе это? Что касается аннексии Крыма и подпитки Россией конфликта на востоке Украины, мы отреагировали на них в Евросоюзе и на уровне НАТО. И сделали это решительно", - заявил Штайнмайер. При этом он отметил, что Германия в эти непростые времена приняла председательство в ОБСЕ.