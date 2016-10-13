Штайнмайер обвинил Россию в подпитывании конфликта на востоке Украины

Об этом он сказал в Страсбурге, отвечая на вопросы политиков в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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"Кто из вас мог представить себе, что в начале XXI века европейская страна утратит часть своей территории вразрез с международным правом, что эта часть станет результатом аннексии со стороны другого государства? Что вопрос мира и войны в украинском конфликте вернется на повестку дня нашего континента Европы? Кто мог представить себе это? Что касается аннексии Крыма и подпитываемого Россией конфликта на востоке Украины, мы отреагировали на них в Евросоюзе и на уровне НАТО. И сделали это решительно", - заявил Штайнмайер.

При этом он отметил, что Германия в эти непростые времена приняла председательство в ОБСЕ.

Также Штайнмайер напомнил, что в рамках "нормандского формата" Германия сотрудничает с Францией, Россией и Украиной на пути к политическому решению для востока Украины, как это предусмотрено в Минских соглашениях.