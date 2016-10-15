Меркель предложит ЕС ввести новые санкции против России, они могут ударить по авиапромышленности РФ - СМИ

Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в выпуске, который выйдет в свет в воскресенье, 16 октября.

Тема новых санкций будет поднята на Европейском Совете 20-21 октября, передает Немецкая волна. Однако договориться о дальнейших санкциях с партнерами по коалиции в Бундестаге, а затем и на общеевропейском уровне будет сложно, замечает издание.

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Отмечается, что президент США Барак Обама в телефонном разговоре пообещал Меркель поддержку в случае объединения европейцев вокруг "жесткой реакции". Дальнейшие санкции могут касаться авиационной промышленности России, которая является важной для оборонного ведомства страны.

США обвиняют Россию в нападении на гуманитарный конвой ООН в Сирии, в результате которого погибли как минимум 20 человек. В воздушном пространстве над Алеппо были зафиксированы два российских Су-24.