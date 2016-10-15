Меркель предложит ЕС ввести новые санкции против России, они могут ударить по авиапромышленности РФ - СМИ

22:00, 15 октября 2016
Политика
7412

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена предложить Европейскому Союзу ввести против России новые санкции из-за обострения ситуации в Сирии.

Путин признал, что

Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в выпуске, который выйдет в свет в воскресенье, 16 октября.

Тема новых санкций будет поднята на Европейском Совете 20-21 октября, передает Немецкая волна. Однако договориться о дальнейших санкциях с партнерами по коалиции в Бундестаге, а затем и на общеевропейском уровне будет сложно, замечает издание.

Читайте такжеВ МИД объяснили, почему Запад боится загнать Путина в угол

Отмечается, что президент США Барак Обама в телефонном разговоре пообещал Меркель поддержку в случае объединения европейцев вокруг "жесткой реакции". Дальнейшие санкции могут касаться авиационной промышленности России, которая является важной для оборонного ведомства страны.

США обвиняют Россию в нападении на гуманитарный конвой ООН в Сирии, в результате которого погибли как минимум 20 человек. В воздушном пространстве над Алеппо были зафиксированы два российских Су-24.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter