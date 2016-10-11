WikiLeaks опубликовал вторую часть переписки главы штаба Клинтон

Сайт WikiLeaks 10 октября опубликовал вторую часть переписки главы предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джона Подеста.

На сайте опубликовано 2086 писем Подеста, который ранее был соратником экс-президента США Билла Клинтона.

Подавляющее большинство писем датировано 2015 годом, впрочем также есть письма и нынешние.

Читайте такжеЕсли президентом станет Клинтон: экс-посол США в РФ прокомментировал возможность поставок Украине оружияк Примеру, в одном из писем обсуждается имидж президента США Барака Обамы по сравнению с сенатором Джоном Маккейном.

В то же время, как отмечает CNN, в письмах также обсуждается и статья New York Times 2015 года, в которой говорится о якобы связь между пожертвованиями в Фонд Клинтон и российского урана, производства компании Uranium One.

Как сообщал УНИАН, сайт WikiLeaks в июле опубликовал 30 322 электронных писем и прикрепленных к ним документов, отправленных с личного сервера кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Письма были отправлены во время ее пребывания на посту госсекретаря США и охватывают период с 30 июня 2010 года до 12 августа 2014 года. Всего переписки Клинтон насчитывает 50 547 страниц.