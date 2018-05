WikiLeaks опубликовал вторую часть переписки главы штаба Клинтон

Сайт WikiLeaks 10 октября опубликовал вторую часть переписки главы предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джона Подеста.

На сайте опубликовано 2086 писем Подеста, который ранее был соратником экс-президента США Билла Клинтона.

Подавляющее большинство писем датировано 2015 годом, впрочем также есть письма и нынешние.

Читайте такжеЕсли президентом станет Клинтон: экс-посол США в РФ прокомментировал возможность поставок Украине оружияк Примеру, в одном из писем обсуждается имидж президента США Барака Обамы по сравнению с сенатором Джоном Маккейном.

RELEASE: The #PodestaEmails part two: 2,086 new emails https://t.co/wzxeh70oUmpic.twitter.com/Jlcf4Fde65