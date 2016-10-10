Обама наконец постиг истинную сущность России - The Wall Street Journal

Об этом пишет редакция The Wall Street Journal, передает ИноСМИ.

Издание напоминает, как в 2012 году Обама высмеивал Митта Ромни за то, что тот назвал Россию главным врагом США. "И не стоит также забывать о словах, сказанных Обамой тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву при включенном микрофоне, о том, что он готов вести себя более гибко в отношении России после его переизбрания в 2012 году", - говорится в статье.

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Но потом, отмечает издание, на пост президента России вернулся Путин, который игнорировал мнение Обамы, как будто тот был президентом Азербайджана.

"С тех пор Россия не раз бросала вызов США, захватив Крым, вторгшись на территорию Украины, вмешавшись в конфликт на Ближнем Востоке и попытавшись повлиять на ход президентских выборов в США", - рассказали в The Wall Street Journal.

По мнению журналистов, госсекретарь Джон Керри очень расстроен действиями России в Сирии. Но дальше расстройства дело может не пойти, потому что Обама сам устранился от активных действий в Сирии. Даже если Керри вынесет вопрос о военных преступлениях на рассмотрение в ООН, Россия и, вероятно, Китай воспользуются своим правом вето в Совбезе..

Вмешательство в ход выборов в США — это уже другой вопрос. В своем совместном заявлении, с которым в пятницу выступили Министерство внутренней безопасности и директор Национальной разведки, они отметили, что "разведывательное сообщество США убеждено в том, что российское правительство организовало недавние взломы электронных почтовых ящиков американских граждан и институтов, в том числе американских политических организаций".

"Публичное заявление не сможет остановить русских. У Путина нет никаких причин отступать, потому что ни он, ни Россия пока так и не заплатили за свое киберворовство. Теперь, когда Обама наконец осознал истинную сущность Кремля, позволит ли он Путину снова избежать наказания?", - подытожили в издании.