Основатель Wikileaks анонсировал "слив" данных о правительствах трех стран, обещает повлиять на ход выборов в США

Об этом сообщается в Twitter WikiLeaks.

Он отметил, что публикация документов окажет влияние на предстоящие выборы американского президента.

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В конце августа Ассанж заявил, что сайт планирует опубликовать очередную порцию утекших документов, связанных с деятельностью президентской кампании кандидата на пост главы Белого дома от Демократической партии США Хиллари Клинтон.