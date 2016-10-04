Основатель Wikileaks анонсировал "слив" данных о правительствах трех стран, обещает повлиять на ход выборов в США
13:43, 04 октября 2016Мир
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сообщил, что до конца 2016 года будут опубликована «значительная» информация по правительствам трех стран, а также выборам в США.
Публикация документов окажет влияние на предстоящие выборы американского президента / ru.tsn.ua
Об этом сообщается в Twitter WikiLeaks.
Он отметил, что публикация документов окажет влияние на предстоящие выборы американского президента.
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В конце августа Ассанж заявил, что сайт планирует опубликовать очередную порцию утекших документов, связанных с деятельностью президентской кампании кандидата на пост главы Белого дома от Демократической партии США Хиллари Клинтон.
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