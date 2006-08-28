Министр обороны Румынии сожалеет, что не может ввести войска в Приднестровье
18:52, 28 августа 2006Мир
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...коль скоро Румыния уже вошла в НАТО
Министр обороны Румынии Теодор АТАНАСИУ сожалеет, что не может ввести войска в Приднестровье.
Об этом он заявил, выступая в летней школе одной из румынских молодежных политических организаций, сообщает ИА "Новости - Молдова" со ссылкой румынское издание «Adevarul».
«Мы помогали (Кишиневу) на военном экспертном уровне. К сожалению, помочь военным присутствием в приднестровском конфликте не можем, и не можем этого сделать лишь по одной причине: Румыния - член НАТО и она, однозначно, станет 1 января 2007 года членом ЕС. У нас есть некоторые обязательства, некоторые приоритеты, что не позволяет нам вмешаться в приднестровский конфликт», - сказал Т.АТАНАСИУ.
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