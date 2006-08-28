Часть родственников погибших пассажиров Ту-154 ”поторопилась” с опознанием

Часть родственников погибших пассажиров российского самолета Ту-154, разбившегося в катастрофе под Донецком 22 августа, "поторопилась" с опознанием.

Об этом сообщил начальник отдела надзора за расследованием уголовных дел следователями органов прокуратуры Донецкой области Сергей ЗАЕЦ, передает корреспондент УНИАН.

"Люди, приходя в морг, сначала говорили, что они опознают родственников, через время приходят и говорят, что нет, мы поторопились, мы не опознаем", - сказал С.ЗАЕЦ.

По его словам, родственники погибших не уверенны в опознании, потому что "не хотят хоронить не свои трупы".

С.ЗАЕЦ подтвердил, что "некоторые вообще отказались от такой процедуры, как опознание". "Порядка 30 написали заявления, что они не желают проходить процедуру опознания. Порядка 50 в этом поучаствовали, но никого не опознали", - отметил С.ЗАЕЦ.

Он также уточнил, что официально опознанными считаются 82 пассажира, погибших в авиакатастрофе. При этом С.ЗАЕЦ уточнил, что даже из 82 опознанных пассажиров, "судя по мировой статистике, еще может быть ошибкой до 50%"."То есть от 50 до 20% в этой процедуре, скажем так, ошибки вполне реальны", - акцентировал начальник отдела прокуратуры.

Он также сообщил, что следственными органами принято решение ждать результатов генетической экспертизы ДНК останков погибших авиапассажиров.

Как сообщал УНИАН, в результате катастрофы самолета Ту-154 «Пулковских авиалиний» 22 августа погибли все 170 человек, находившихся на борту.