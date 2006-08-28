В аэропорту Пекина столкнулись два пассажирских самолета

В аэропорту Пекина во время движения по летному полю столкнулись два пассажирских самолета, сообщает РБК со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Представители китайских властей сообщили, что в пекинском аэропорту "Шоуду" во время предполетного маневрирования на земле задели друг друга крыльями пассажирские самолеты Airbus-320 "Восточной авиакомпании Китая" и Boeing-777 "Южной авиакомпании Китая", который должен был направиться в крупный город Гуанчжоу на юге страны.

В результате происшествия никто не пострадал, самолеты получили незначительные повреждения. Находившиеся в лайнерах пассажиры направились в пункты назначения на других самолетах.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что в воскресенье крупная авиакатастрофа произошла в американском штате Кентукки, где сразу после взлета разбился самолет CRJ-100 с 50 людьми на борту. В результате аварии выжил лишь один человек – второй пилот самолета Джеймс ПОУЛХАЙНКЕ.