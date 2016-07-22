The Guardian: Нападавший в Ницце "составлял план в течение нескольких месяцев, у него были сообщники"

Об этом пишет Ким Вилшер в статье "Нападавший в Ницце "составлял план в течение нескольких месяцев, у него были сообщники", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Человеку, который въехал в толпу на грузовике во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце, убил 84 человека и ранил больше сотни, помогали спланировать нападение, сказал прокурор Парижа Франсуа Молен.

Данные из мобильных телефонов и компьютерные записи позволяют предположить, что Мохамед Ляуэж-Булель не был недавно подвергнувшимся радикализации "одиноким волком", как считалось ранее. У него было несколько сообщников, и он планировал свое нападение почти целый год.

На пресс-конференции в четверг Молен сообщил, что после нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года, в результате которого погибли 12 человек, Булель отправил текстовое сообщение одному из подозреваемых: "Я не Шарли. Я рад, что они отправили солдат Аллаха, чтобы завершить работу".

Прокурор объяснил, что считает "значительными успехами" в расследовании то, что четверо мужчин и женщина, подозреваемые в оказании помощи Булелю, предстали перед судом в Париже, их обвиняют в причастности к террористической деятельности.

Подозреваемых, чьи имена не сообщаются, допрашивал судья по вопросам борьбы с терроризмом в Париже, в том время как Молен сообщал детали об их предполагаемом контакте с преступником.

Ожидается, что после обвинительного заключения они будут находиться под следствием в качестве соучастников убийства и членов террористической организации, и они останутся в полиции для дальнейших допросов.

Эти пятеро связывались с Ляуэжем-Булелем незадолго до того, как он въехал в толпу, собравшуюся смотреть традиционный фейерверк ко Дню взятия Бастилии на прошлой неделе на Английской набережной в Ницце, где жил тунисец. За несколько секунд до того, как он проехал почти 2 километра через толпу людей, он отправил два "одиозных сообщения", которые, казалось, были написаны заранее в его мобильном телефоне, сообщил Молен.

По словам прокурора, становится все более очевидно, что нападение Булеля было преднамеренным, и что у него была материально-техническая поддержка и помощь в планировании от пяти сообщников, с которыми он находился в постоянном контакте. "Похоже, он представлял себе и разрабатывал свои преступные планы в течение нескольких месяцев", - сказал Молен.

Пятеро обвиняемых – это двое мужчин франко-тунисского происхождения, тунисец и семейная пара из Албании, которую обвиняют в поставке пистолетов, из которых Булель стрелял в полицейских. Никто из них ранее не был известен французским службам безопасности или разведке, и только один из них, 41-летний мужчина франко-тунисского происхождения, имел судимости за разбой, кражи, нападения и преступления, связанные с наркотиками.

"После 14 июля, расследование существенно продвинулось, теперь мы можем не только подтвердить умышленный характер теракта Мохаммеда Ляуэжа-Булеля, но и установить, что у него была поддержка и сообщники в подготовке и проведении этого преступного деяния", - сказал Молен.

Среди изображений и в истории поиска на мобильном телефоне злоумышленника были фотографии фейерверков ко Дню взятия Бастилии в июле 2015 года, и статья о "волшебном зелье под названием каптагон", который, как пояснил Молен, является наркотиком, "который используют некоторые джихадисты во время подготовки террористических актов".

Прокурор сказал, что он рассматривает возможность предъявления обвинений в "участии в террористической организации с целью подготовки одного или нескольких преступлений против общественности" в отношении пяти подозреваемых.

В доме одного из мужчин следователи нашли наркотики, 2600 евро наличными и 11 мобильных телефонов, сообщает французская пресса. На фотографии, обнаруженной следователями, изображен один из подозреваемых в кабине грузовика, взятого за три часа до нападения и использованного для массового убийства.

Молен подтвердил, что хотя "Исламское государство" взяло на себя ответственность за убийство, следователи еще не установили прямую связь между Ляуэжем-Булелем, подозреваемыми и террористической группировкой.

Министр внутренних дел Франции признал, что во время нападения национальная полиция отсутствовала на въезде на пешеходную дорогу в Ницце. Это противоречит его предыдущему заявлению о присутствии национальной полиции, но Казнёв сказал, что тогда вход, через который Булель въехал на своем грузовике, охраняли местные полицейские, которые были легко вооружены.

Ранее Казнёв защищался от обвинений французской газеты Libération, которая заявила, что он публично лгал о присутствии национальной полиции на входе, и о том, что их автомобили перекрыли дорогу. В заявлении, Казнёв обвинил газету в распростанении теорий заговора и утверждал, что несколько патрульных "героической" национальной полиции – которые застрелили нападавшего – находились дальше на набережной.

Местный префект, Адольф Кольрат, также оспаривал газетную статью. "Власти ни о чем не лгали", - сказал Кольрат, добавив, что скандал "несправедлив и наносит вред" полиции.

Казнёв приказал провести расследование и "техническую оценку" безопасности на набережной 14 июля.

Тем временем, 51-летний мотоциклист, который пытался остановить нападавшего, рассказал о своих воспоминаниях изданию Nice-Matin. Франк, работник аэропорта, чья фамилия не сообщается, сказал: "Я хотел остановить его любой ценой ... моя цель состояла в том, чтобы добраться до кабины [водителя]. Когда я поравнялся с ним, то спросил себя, что ты собираешься делать со своим слабым скутером, но я направил его на грузовик и продолжил следовать за ним.

"Наконец-то, я схватился за кабину. Я был на ступенях на уровне открытого окна перед ним. Я ударил его один раз, потом еще и еще. Со всей силы, левой рукой ему в ​​лицо. Он ничего не сказал. Он даже не дрогнул. У него был пистолет в руке, но пистолет не работал. У меня сложилось впечатление, что он пытался играть с ним, я не знаю. Он направил его на меня и нажал на спусковой крючок, но он не сработал.

"Я был готов умереть. Я осознавал это и готов был умереть, чтобы остановить его, и я продолжал бить его. Я пытался вытащить его через окно, потому что не мог открыть чертову дверь. Я продолжал бить его. Тогда он, наконец, ударил меня по голове прикладом".