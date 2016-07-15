До 80 человек выросло число жертв теракта в Ницце
06:47, 15 июля 2016Мир
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Количество погибших в результате теракта в Ницце выросло до 80 человек.
REUTERS
Об этом заявил министр внутренних дел Франции Бернард Казнев, передает The Telegraph.
По его словам, количество людей, которые находятся в критическом состоянии составляет 18.
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При этом, Казнев не подтвердил информацию, что в грузовике было найдено удостоверение личности водителя, застреленного полицией.
"Мы в процессе идентификации преступника. Мы воюем с терористами, которые хотят одолеть нас любой ценой и в самый жестокий способ", - отметил Казнев.
Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. В результате теракта в Ницце погибли более 77 человек.
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