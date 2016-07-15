Грузовик въехал в толпу людей в Ницце: десятки погибших
Грузовой автомобиль въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце.
Местные СМИ сообщают о большом количестве погибших. Неясно, что стало причиной происшествия, сообщает BBC.
Местная префектура призвала людей не покидать дома и назвала происшествие "нападением".
Инцидент произошел на Английской набережной в Ницце, где люди собрались смотреть праздничный салют.
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На одном из снимков, опубликованных в Twitter, видны около 10 человек, лежащих на улице. Мэр города Кристиан Эстрози сообщил в своем Twitter, что погибли «десятки человек».
На месте происшествия "много крови, очевидно, многие ранены", рассказал местный журналист.
На опубликованных видео также запечатлено, как толпа людей в панике разбегается по улицам после аварии.
FRANCE: BREAKING: Vehicle drives into crowd during Bastille Day festivities in city of Nice, casualties reported.July 14, 2016
После въезда грузовика в толпу, началась паника, люди стали разбегаться, на место прибыли сотрудники полиции и медики, сообщает РБК со ссылкой на BFM TV. Отмечается, что в результате атаки погибли не менее 30 человек, не менее 100 человек пострадали.
Водитель застрелен, ситуация находится под контролем правоохранительных органов, сообщают власти города.