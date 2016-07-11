В Черном море начались военно-морские учения НАТО
10:52, 11 июля 2016Мир
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Многонациональные учения Breeze-16 государств - членов НАТО, а также стран - участниц "Партнерства ради мира" начались в территориальных водах Болгарии и международных водах Черного моря.
Румынский корабль "Регина Мария" принимает участие в учениях / mangalianews.ro
В учениях, которые пройдут в период 11-17 июля, принимают участие три румынских военных корабля, передает ТАСС со ссылкой на Радио Румынии.
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"Румынские корабли входят в состав сил, предоставленных в распоряжение НАТО, - отмечается в сообщении штаба ВМС Румынии. – Во время участия в учениях румынские военные моряки будут отрабатывать взаимодействие экипажей кораблей с аналогичными военными структурами партнеров".
Всего в учениях принимают участие 25 боевых и вспомогательных кораблей и катеров ВМС Болгарии, Греции, Румынии, Турции и Испании, а также Постоянной группы противоминных кораблей НАТО.
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