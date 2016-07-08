Во Львовской области завершились украинско-американские военные учения "Репид Трайдент-2016"

Как передает корреспондент УНИАН, церемония закрытия учений, в которых принимали участие 1800 солдат и офицеров из 13 стран мира, проходила на территории военного городка «Центральное» Яворовского военного полигона.

В торжественной обстановке военнослужащие Вооруженных сил Украины и США под звуки гимна обеих стран спустили с мачт флаги Украины и США.

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«Благодаря титаническим усилиям со стороны украинской стороны и плодотворному сотрудничеству с США - «Рапид Трайдент» продолжает эволюционировать на пути к учениям мирового масштаба, который требует одновременно для всех категорий расти от взводного уровня до уровня бригады. И несмотря на условность учебного сценария, каждый присутствующий здесь солдат сил НАТО или стран-партнеров ощутили напряженность и тревогу, в которых живут украинцы. Бойцам выражаю искреннюю благодарность за успешность в проведении учений», – подчеркнул соруководитель учений с американской стороны полковник армии США Ник Дусич.

Каждый из участников многонациональных маневров получил именной сертификат. Также, состоялось награждение военнослужащих Украины, США и стран-участниц.

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Обращаясь к участникам учения, соруководитель учений с украинской стороны полковник Эдуард Москалев подчеркнул, что «выполняя задачи, которые ставились перед вами, вы получили возможность обучать друг друга и обменивались знаниями и боевым опытом».

После завершения официальной церемонии, состоялся обмен памятными подарками между подразделениями.

Как сообщал УНИАН, украинско-американские военные учения "Репид Трайдент-2016" стартовали 27 июня на Яворовском военном полигоне Львовской области.

В 2016 году запланировано участие подразделений Вооруженных сил Украины в 10 многонациональных учениях.