Очевидцы массово публикуют стримы стрельбы в Далласе, в ходе которой убили 5 полицейских (видео)

На одном из видео видно мужчину с автоматом, который сначала осуществляет выстрелы, прячась за колоннами здания, после чего в упор расстреливает полицейского. Видео сняли с крыши соседнего здания.

Внимание! Видео ниже содержат сцены насилия, не рекомендованы к просмотру лицами до 18 лет.

Этот момент также заснял очевидец, который находился непосредственно рядом с местом события, прячась за каменным парапетом подземного паркинга.

На другом видео видно убитых полицейских, которые лежат рядом со служебными автомобилями.

Также очевидцы и выложили видео начала стрельбы. На них видно, как перепуганные участники акции протеста разбегаются, а на место происшествия начинает прибывать полиция.

Как сообщал УНИАН, в США во время массовых акций протеста против убийств афроамериканцев представителями правоохранительных органов были убиты четверо полицейских. Позже Reuters сообщило о пятом погибшем.

По словам очевидцев, огонь по толпе протестующих открыли двое мужчин, один из которых был в бронежилете.

Как сообщает местная полиция, один из подозреваемых сдался сам, а другого удалось найти и задержать.

Возмущение общественности вызвал инцидент, произошедший накануне в Луизиане, когда двое полицейских застрелили темнокожего мужчину. На обнародованной видеозаписи с места происшествия, четко видно, как полицейские повалили мужчину на землю, после чего один из них сделал несколько выстрелов практически в упор. По факту убийства уже начато расследование Министерством юстиции США.

Позже, в течение то же дня, в штате Миннесота был застрелен еще один темнокожий мужчина: его ранили несколькими выстрелами. Потерпевший был доставлен в больницу, однако от полученных ранений скончался. Его подруга, которая и сняла ролик, говорит, что ее парень предупредил сотрудника полиции, что достанет кошелек из кармана. Но когда он потянулся к карману, правоохранитель выстрелил в него четыре раза. На видео видно руку полицейского с пистолетом, направленным на раненого. На записи слышно, как полицейский кричит: "Я говорил ему не тянутся к нему!". Рейнолдс комментирует все, что происходит. На заднем сидении плачет ее дочь.