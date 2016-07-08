Четверо полицейских убиты во время акции протеста в Далласе

Как сообщают американские СМИ, еще 7 полицейских получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии, передает kommersant.ru. Всего во время митинга раздалось более 20 выстрелов.

Читайте такжеСотни человек вышли на улицы Нью-Йорка, протестуя против полицейского насилия (фоторепортаж, видео)

По словам очевидцев, огонь во время акции открыли двое мужчин, один из которых был в бронежилете. Как сообщает Fox News, один из стрелков был нейтрализован, второму удалось скрыться, однако эти данные пока не подтверждены. Есть информация, что у обоих стрелков были снайперские винтовки, и они стреляли из ближайшего здания. Полиция Далласа уже распространила фотографию одного из подозреваемых в "Tвиттере" и просит помощи в его поисках.

This is one of our suspects. Please help us find him! pic.twitter.com/Na5T8ZxSz6 — Dallas Police Depart (@DallasPD) July 8, 2016

Как сообщает Daily Mail, на видео с места происшествия видно, как толпа, скандировавшая "Не стреляйте!", внезапно начала стремительно разбегаться в момент, когда стрелки открыли по людям огонь. Также полиция предполагает, что стрелки хотели взорвать бомбу в центре города. По данным Fox4news, на место происшествия уже прибыли офицеры спецназа.

Возмущения общественности вызвал произошедший накануне инцидент в Луизиане, когда двое полицейских застрелили темнокожего мужчину. На обнародованной видеозаписи с места происшествия отчетливо видно, как полицейские повалили мужчину на землю, после чего один из них произвел несколько выстрелов практически в упор. По факту убийства уже начато расследование Министерством юстиции США.

Внимание! Видео содержит сцены насилия, не рекомендовано к просмотру лицами младше 18 лет.

Позже, в течение то же дня, в штате Миннесота был застрелен еще один темнокожий мужчина: его ранили несколькими выстрелами, в то время как его подруга и ребенок находились в рядом припаркованной машине. Пострадавший был доставлен в больницу, однако от полученных ранений умер.

Его подруга Лавиш Рейнолдс, которая и сняла ролик, говорит, что ее парень предупредил сотрудника полиции, что достанет бумажник из кармана. Но когда он потянулся к карману, правоохранитель выстрелил в него четыре раза. На видео видна рука полицейского с пистолетом, направленным на раненого. На записи слышно, как полицейский кричит: "Я говорил ему не тянутся к нему!". Рейнолдс комментирует все происходящее. На заднем сидении плачет ее дочь.

Внимание! Видео содержит сцены насилия, не рекомендовано к просмотру лицами младше 18 лет.

Президент США Барак Обама выразил обеспокоенность происходящим. "Афроамериканцев в США полицейские останавливают на 30% чаще, чем белых. Чернокожих и латиноамериканцев в три раза чаще обыскивают, чем белых. И полиция открывает огонь по афроамериканцам в два раза чаще, чем по белым", - рассказал президент США, выступивший со специальной речью. Он отметил, что эти данные основаны на многочисленных исследованиях. В связи с чем президент США выразил убежденность, что происходящее касается всех американцев.