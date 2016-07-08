Задержаны двое подозреваемых в убийстве полицейских в Далласе

Как сообщает местная полиция, один из подозреваемых сдался сам, а другого удалось найти и задержать, передает Би-би-си. Неподалеку от места, где его нашли, обнаружили подозрительную коробку. Сейчас ее обследуют на наличие взрывчатых веществ.

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Ранее полиция сообщила, что в стрельбе по полицейским предположительно участвовали два человека. Таким образом, задержаны оба подозреваемых в совершении преступления.

По версии полиции, два человека открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, обеспечивавших безопасность во время проходившей в Далласе акции протеста против полицейского насилия.

Всего под обстрел попали десять полицейских, четверо из них погибли, еще семеро полицейских получили ранения. Ранение также получил один гражданский. По предварительным данным, стреляли из снайперских винтовок.