Демократы в Конгрессе США устроили забастовку, требуя ограничить продажу оружия

Об этом в четверг, 23 июня, сообщает Reuters.

Несколько десятков демократов в палате представителей сели на пол, скандируя: «Нет законопроекта — нет каникул».

Они требовали, чтобы палата представителей до ухода на каникулы, которые должны начаться в конце недели и продлиться до пятого июля, обсудила законопроект о запрете продажи оружия некоторым категориям граждан.

'No bill, no break!': House Democrats stage protest to demand gun control bill. https://t.co/UeBysloKdhpic.twitter.com/WztjZMX6ud