Демократы в Конгрессе США устроили забастовку, требуя ограничить продажу оружия

Об этом в четверг, 23 июня, сообщает Reuters.

Несколько десятков демократов в палате представителей сели на пол, скандируя: «Нет законопроекта — нет каникул».

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Они требовали, чтобы палата представителей до ухода на каникулы, которые должны начаться в конце недели и продлиться до пятого июля, обсудила законопроект о запрете продажи оружия некоторым категориям граждан.

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'No bill, no break!': House Democrats stage protest to demand gun control bill. https://t.co/UeBysloKdhpic.twitter.com/WztjZMX6ud — Reuters Top News (@Reuters) June 22, 2016

Их поддержала бывший госсекретарь и кандидат в президенты Хиллари Клинтон. В своем твиттере она написала, что «так выглядит настоящее лидерство».

Как отмечает агентство, такую тактику в Конгрессе выбирают нечасто.

Как сообщал УНИАН, Сенат США отклонил поправки Демократической и Республиканской партии, ужесточающие меры по продаже оружия.