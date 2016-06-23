Демократы в Конгрессе США устроили забастовку, требуя ограничить продажу оружия
Члены Демократической партии устроили сидячую забастовку в палате представителей Конгресса США, требуя принять закон об ограничении продажи оружия.
Об этом в четверг, 23 июня, сообщает Reuters.
Несколько десятков демократов в палате представителей сели на пол, скандируя: «Нет законопроекта — нет каникул».
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Они требовали, чтобы палата представителей до ухода на каникулы, которые должны начаться в конце недели и продлиться до пятого июля, обсудила законопроект о запрете продажи оружия некоторым категориям граждан.
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'No bill, no break!': House Democrats stage protest to demand gun control bill. https://t.co/UeBysloKdhpic.twitter.com/WztjZMX6ud— Reuters Top News (@Reuters) June 22, 2016
Их поддержала бывший госсекретарь и кандидат в президенты Хиллари Клинтон. В своем твиттере она написала, что «так выглядит настоящее лидерство».
Как отмечает агентство, такую тактику в Конгрессе выбирают нечасто.
Как сообщал УНИАН, Сенат США отклонил поправки Демократической и Республиканской партии, ужесточающие меры по продаже оружия.