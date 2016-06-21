Сенат США отклонил поправки по ужесточению проверок владельцев оружия

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Поправки предусматривали запрет на продажу оружия людям, заподозренных в связях с террористами. Также предлагалось увеличить время на проверку тех, кто собирается оружие купить. Поправки не набрали 60 голосов сенаторов, необходимых для их принятия.

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«Ситуация повторяется каждый раз. После каждой трагедии мы стараемся принять приемлемые меры безопасности по ношению оружия. К сожалению, наши попытки блокируются республиканским Конгрессом», — сказал лидер демократов в Сенате Гарри Рид.

Лидер большинства в Сенате, республиканец Митч Макконнелл сказал, что меры демократов были неэффективны. По его мнению, они не были искренни в своих попытках ужесточить закон о продаже оружия.

Как пишет агентство The Associated Press, демократы называли поправки республиканцев «неприемлемо слабыми», в том время как республиканцы утверждали, что внесенные изменения от их политических конкурентов носят слишком ограничительный характер.

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Агентство уточняет, что американцам, покупающим огнестрельное оружие от официальных дилеров, может быть отказано в его приобретении по нескольким причинам. Среди них называется совершение тяжких преступлений или наличие психических проблем.

Однако, как пишет AP, нет конкретного запрета для тех, кто фигурирует в списках заподозренных во связях с террористами. Сейчас этот список, по последним данным, содержит 1 млн человек, включая 5 тыс граждан США или других людей, постоянно проживающих на территории страны. ​

Поправки были внесены в Сенат после массового расстрела посетителей гей-клуба Pulse в Орландо 12 июня. Жертвами 29-летнего Омара Матина, открывшего стрельбу в здании, стали 49 человек.