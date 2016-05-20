ЕС расширил санкции против Северной Кореи

Совет Евросоюза добавил в санкционный список 18 физических и одно юридическое лицо. На них будут наложены ограничения по передвижению, а также заморожены их активы, передает Deutsche Welle.

Большинство этих лиц являются высокопоставленными военными, которые имеют отношение к разработке ядерной программы КНДР, программы создания баллистических ракет или других средств массового поражения. Предприятие, которое добавили к этому списку, участвует в реализации этих программ, говорится в заявлении Совета ЕС. Имена тех, кого добавили в список сегодняшним решением, станут известны после публикации в официальном издании ЕС.

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Таким образом, общее количество граждан КНДР, в отношении которых ЕС ввел санкции, составляет 66 человек, также в "черный список" занесены 42 юридические лица.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея по итогам съезда правящей в стране Трудовой партии заявила о намерении укреплять свой ядерный оборонный потенциал, в нарушение резолюции ООН.