На западе Канады бушует лесной пожар: сгорело уже полторы тысячи домов (фото)

Как передает радио Свобода, огнем уничтожено более полутора тысяч зданий. Информации о пострадавших нет.

На данное время пожаром охвачено около 7,5 тысяч гектаров лесных площадей. Потушить огонь в лесу, который разгорелся 1 мая, пожарным мешает ветер.

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Пламя разгорелось в населенном пункте Форт-МакМеррей, расположенном в северо-восточной части провинции Альберта. Здесь есть нефтеносные пески региона.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключил привлечения военных самолетов для помощи в тушении пожара в пострадавшем районе. Накануне полеты туда и оттуда отменены.