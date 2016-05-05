На западе Канады бушует лесной пожар: сгорело уже полторы тысячи домов (фото)
09:10, 05 мая 2016Мир
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Из-за лесного пожара, бушующего в западной канадской провинции Альберта, властям пришлось эвакуировать 88 тысяч человек.
Как передает радио Свобода, огнем уничтожено более полутора тысяч зданий. Информации о пострадавших нет.
На данное время пожаром охвачено около 7,5 тысяч гектаров лесных площадей. Потушить огонь в лесу, который разгорелся 1 мая, пожарным мешает ветер.
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Пламя разгорелось в населенном пункте Форт-МакМеррей, расположенном в северо-восточной части провинции Альберта. Здесь есть нефтеносные пески региона.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключил привлечения военных самолетов для помощи в тушении пожара в пострадавшем районе. Накануне полеты туда и оттуда отменены.
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